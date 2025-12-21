L'Ajuntament de Barcelona enviarà una guia de serveis a les famílies amb bebès nascuts enguany

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 21 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona enviarà a totes les famílies amb bebès nascuts enguany i empadronats a la ciutat la guia 'Comença la vida, comença Barcelona', que recull de manera "ordenada i accessible" tots els serveis dirigits a nens de 0 a 6 anys ja les seves famílies.
Aquesta guia, coordinada per l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona, "vol ser un recurs pràctic, proper i útil per acompanyar a les famílies en l'arribada d'un bebè, oferint informació i orientació sobre els serveis i suports disponibles per garantir el benestar del nen i de tota la família", informa el Consistori aquest diumenge en un comunicat.
El comissionat de polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez, ha explicat que "la guia reforça el compromís de Barcelona com a Ciutat Amiga de la Infància, recolzant a les famílies en la seva labor educativa i garantint els drets dels nens, reconeixent el paper essencial de la família en el benestar dels nens i nenes".