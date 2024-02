L'Ajuntament de Barcelona destinarà 7,76 milions a projectes de justícia social d'ONG

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona destinarà 7,76 milions d'euros a la cooperació internacional, mitjançant la convocatòria de subvencions per a ONG i entitats destinades a la justícia global.

El consistori obrirà les inscripcions el 20 de febrer perquè les entitats puguin sol·licitar aquestes subvencions per a les seves activitats de cooperació, i estaran obertes fins l'11 de març del 2024, segons informa aquest diumenge en un comunicat l'Ajuntament de Barcelona.

La convocatòria preveu deu modalitats de projectes agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global; Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques i Educació per a la Justícia Global.

En aquesta convocatòria, cada entitat pot presentar un màxim de tres projectes en total, en els quals es valorarà que "promoguin i enforteixin la construcció de pau".

Dels 7,76 milions, el 70% provindrà del pressupost del consistori del 2024, i la resta dels comptes del 2025.