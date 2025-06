L'Ajuntament de Barcelona destina 11,64 milions de l'impost turístic a 27 projectes

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquesta setmana destinar un paquet d'11,64 milions d'euros provinents de l'impost d'estades en establiments turístics (IEET) a 27 projectes diferents, ha informat aquest diumenge en un comunicat.

És el quart paquet que aprova el consistori durant aquest mandat i que en total suma 34,46 milions d'euros destinats a 91 iniciatives diferents, destinades a incrementar la tornada social del turisme cap a la ciutadania.

Segons l'Ajuntament, el volum d'ingressos anuals derivats estrictament de l'IEET i, per tant, sotmesos a la inversió que determina la llei 5/2017 de la Generalitat de Catalunya s'han duplicat.

Sense tenir en compte el que suposa el recàrrec municipal, l'Ajuntament ha passat d'ingressar uns 12,16 milions d'euros a l'any durant l'anterior mandat, de mitjana, fins als 23,46 milions en el mandat actual.

PROJECTES CULTURALS I FP

Dels 27 projectes aprovats, n'hi ha nou que sumen una inversió de 2,69 milions d'euros i que tenen a veure amb la gestió del turisme i el desplegament dels espais de gran afluència (EGA), i cinc projectes relacionats amb el comerç sumen 1,07 milions.

Uns altres cinc, vinculats a la celebració de grans esdeveniments que sumen 5,05 milions, com per exemple la Capitalitat de l'Arquitectura o la FIL de Guadalajara; i quatre que representen 1,83 milions estan relacionats amb la ciència.

A més, tres projectes diferents que representen gairebé 300.000 euros estan vinculats a la formació professional, i existeix un últim vinculat amb l'àmbit cultural que rebrà 700.000 euros.

Per quantitat rebuda, destaquen els tres milions d'euros que aniran destinats a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, en la qual Barcelona participarà com convidada d'honor; així com els 1,6 milions d'euros que seran per col·laborar amb la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026.

El tercer projecte té a veure amb l'organització d'actuacions per la generació i atracció del talent digital i tecnològic que contribueixin a posicionar estratègicament la ciutat en aquests sectors, com per exemple va ser la celebració del Talent Arena durant el MWC.

LA TERCERA FONT D'INGRESSOS

La fiscalitat derivada del turisme representa actualment la tercera font d'ingressos de l'Ajuntament de Barcelona, només per darrere de l'IBI i de l'impost de plusvàlues.

L'Ajuntament ha ingressat un total 106,5 milions d'euros durant l'any 2024, dels quals 25 milions corresponen a la part del IEET i els 81,5 milions restants a la part del recàrrec municipal, la qual cosa suposa un increment del 20,7% respecte als 88,2 milions d'euros ingressats el 2023 i fins a un 162,3% respecte als 40,6 milions que es van ingressar el 2022.

La previsió és que després de l'entrada en vigor el passat mes d'octubre de la pujada del recàrrec municipal fins als quatre euros, els ingressos per aquest any 2025 pugin fins als 115 milions d'euros.