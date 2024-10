L'Ajuntament de Barcelona descarta celebrar la següent edició de la Copa Amèrica

Argumenta que no "aporta res" allargar el procés iniciat el 2021 fins al 2026

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Turisme a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha descartat que la següent edició de la Copa Amèrica se celebri a Barcelona, decisió que, assegura, es va comunicar dimarts a l'organització.

"Vam tenir una conversa amb el representant de la Copa d'Amèrica ahir, i nosaltres li vam dir quina és la nostra posició", ha assegurat en una entrevista aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press, després que el CEO de l'esdeveniment, Grant Dalton, digués en un comunicat que veu difícil celebrar una altra edició de l'esdeveniment a la capital catalana.

"Seria difícil ampliar el nombre d'equips en funció de l'espai d'infraestructura disponible a Barcelona", va sostenir Dalton dimarts després d'afirmar que l'objectiu de l'esdeveniment és augmentar l'audiència i la participació de diferents regions, territoris i grups demogràfics, textualment.

OBJECTIU 2021-2024

Valls ha defensat que els objectius de l'Ajuntament de cara a organitzar la Copa Amèrica es comprenien del 2021 al 2024 i que "no necessàriament aporta res allargar-la fins al 2026", en relació amb una inversió important de recursos públics.

Ha emmarcat la celebració de la Copa Amèrica en el postprocés, després d'un desgast, a parer seu, de la imatge internacional de la ciutat: "En aquell moment, que ens donessin la Copa d'Amèrica va ser com la possibilitat de demostrar-nos a nosaltres mateixos que Barcelona podia organitzar un esdeveniment global dins el marc global d'activitats esportives i fer-ho bé".

Al reforç de la imatge internacional de Barcelona, Valls hi ha afegit popularitzar l'esport de la vela i l'impuls econòmic vinculat a l'economia blava, en les seves paraules, i també "responsabilitzar" la ciutat dels impactes del canvi climàtic.

"HA ANAT MOLT BÉ"

"Jo crec que a Barcelona li ha anat bé tot aquest procés, però és que a la Copa Amèrica li ha anat molt bé", ha sostingut el tinent d'alcalde, i ha assenyalat que si hi ha actors privats que hi vulguin participar, des del consistori estaran encantats d'escoltar-los, si bé ho veu difícil i ha insistit que com a sector públic, no hi apostaran.

Sobre el posicionament de la Copa Amèrica, creu que l'organització hauria volgut continuar a Barcelona, tot i que eren conscients que l'acord era entre 2021 i 2024, i ha remarcat que Barcelona no ha sentit mai la "vocació" de ser una seu permanent de l'esdeveniment.

També ha recordat que hi ha hagut veïns que s'han manifestat contra l'esdeveniment: "Hi ha hagut manifestacions contra la Copa Amèrica de 2.000 o 3.000 persones que jo les haig de valorar. La gent pot pensar el que vulgui. Però també hem tingut actes de 60.000 persones".

VALÈNCIA

Sobre les afectacions, ha defensat esperar a l'estudi que en farà la Universitat de Barcelona (UB), i ha destacat que la ciutat ha "aportat valors" a l'esdeveniment, com la celebració de la regata femenina que, segons ell, es continuarà duent a terme en següents edicions.

En preguntar-li per la possibilitat que València sigui la següent seu, ha afirmat que la voluntat és que a l'esdeveniment li vagi tan bé com sigui possible i s'ha prestat a "ajudar en tot allò que calgui".

"S'ha acabat i, si tenim clara aquesta posició, la comuniquem. Si, a més, podem ajudar la Copa Amèrica perquè les coses li vagin bé, ho farem, perquè ens interessa que la Copa Amèrica, com a marca, els funcioni arreu. Vagin a València o vagin a Moscou", ha conclòs Valls.