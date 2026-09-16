L'Ajuntament de Barcelona denega un permís a Vox per a un acte amb Abascal a les Corts

El consistori assegura que al mateix lloc hi ha programada una altra activitat divendres
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha denegat el permís a Vox per celebrar un acte divendres a la plaça Concòrdia, al districte de les Corts, en el qual hi ha prevista l'assistència del president del partit, Santiago Abascal, i el seu secretari general i líder a Catalunya, Ignacio Garriga.
Fonts municipals han explicat aquest dimecres a Europa Press que la llicència d'activitat no ha estat acceptada per la coincidència amb una altra activitat programada a la plaça, concretament la del 30è aniversari del Centre Cívic Tomasa Cuevas.
Per la seva banda, fonts de Vox també han dit a Europa Press que el consistori els ha denegat el permís i que pròximament anunciaran un nou emplaçament, i han assegurat que fins aquest dimecres no hi havia programada cap activitat a la plaça Concòrdia, segons ells.