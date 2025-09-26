L'Ajuntament de Barcelona demanarà el traspàs de la caserna del Bruc per construir-hi habitatge

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat demanar al Govern central el traspàs immediat i gratuït de la propietat dels terrenys de la caserna del Bruc per construir-hi habitatge de lloguer assequible i equipaments municipals.
La proposta, feta per Junts, ha comptat amb els vots a favor de BComú i ERC, davant el rebuig del PP, Vox i el govern municipal (PSC), que han al·legat la impossibilitat de complir els terminis que exigeixen.
La segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha reivindicat el compromís del govern municipal amb l'habitatge, tot i que ha argumentat que les reivindicacions de la ciutadania "demanen decisions ambicioses, però també realistes".
Per la seva banda, el regidor de Junts Damià Calvet ha assenyalat que no té "cap mena de sentit que en ple segle XXI es continuï donant un ús militar" a aquest espai, que veu infrautilitzat, quan a parer seu es podria dedicar a fer barri i habitatge assequible.
"És un anacronisme que no ens podem permetre", ha afegit Calvet, mentre que Gay ha insistit que prendre aquestes decisions no depèn exclusivament de l'Ajuntament.