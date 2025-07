Barcelona demanarà autorització judicial per desallotjar tres finques de Vallcarca

Les entitats veïnals celebren que "milers de persones" hagin paralitzat el desnonament

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona demanarà una autorització judicial per poder dur a terme l'execució "forçosa" del desallotjament de tres finques del barri de Vallcarca, ocupades il·legalment, segons el consistori, des de fa sis anys.

Fonts municipals consultades per Europa Press expliquen que aquest dimecres serveis del consistori han visitat els edificis perquè era la data del desallotjament administratiu voluntari, després que al març s'obrissin els expedients corresponents.

Per la seva banda, l'Associació Veïnal Som Barri i el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca han celebrat en un comunicat que "milers de persones" hagin paralitzat el desnonament dels tres blocs de titularitat pública on viuen 40 veïns, dels quals 13 són menors.

Segons les entitats, la comitiva judicial ha arribat a les 7 hores, acompanyada d'una patrulla de la Guàrdia Urbana, per intentar accedir "sense èxit" als dos blocs de l'avinguda Vallcarca amb una ordre administrativa.

Pel que fa al tercer bloc, el del carrer Farigola 3, dimarts a última hora el jutjat va suspendre el desnonament com a mesura cautelar.

"INFRAHABITATGE"

Segons l'Ajuntament, a les finques hi ha "situacions d'infrahabitatge" amb un risc greu per a les persones, i per això legalment els edificis no admeten cap altre ús, ja que estan afectats des del 2002 i no es poden rehabilitar.

En aquest sentit, l'única solució que veu l'Ajuntament és enderrocar els edificis, i constaten que es continuarà treballant per atendre les situacions de vulnerabilitat i per oferir recursos i solucions socials i habitacionals adequades per a les persones, especialment per als menors.