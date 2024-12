L'Ajuntament de Barcelona deixa per al gener la tramitació del pressupost per "continuar negociant"

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit ajornar fins al gener la tramitació dels pressupostos del 2025 per "continuar negociant i poder arribar a un acord que faci viable la seva aprovació", han confirmat fonts del consistori a Europa Press.

Han informat que des de fa setmanes estan negociant per trobar "un punt d'entesa" amb les forces progressistes, però que encara no han tancat cap acord.

També han remarcat que amb els comptes municipals no hi ha "la rigidesa del calendari" que tenen les ordenances fiscals, sobre les quals hi ha una sessió extraordinària aquest divendres en què sotmetrà a dictamen la proposta d'aprovació definitiva d'aquestes ordenances per al 2025, perquè entrin en vigor l'1 de gener.