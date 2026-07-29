Publicat 29/07/2026 11:42

L'Ajuntament de Barcelona convoca un minut de silenci dijous a les 12 pel feminicidi

Archivo - L'Ajuntament de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat "fermament" el feminicidi d'una dona dimarts presumptament a mans de la seva parella al seu domicili del districte de Sant Martí i ha convocat un minut de silenci dijous a les 12 a la plaça de Sant Jaume.

Els equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es van desplaçar dimarts fins al lloc dels fets per oferir acompanyament i atenció psicològica a l'entorn de la víctima, informen en un comunicat aquest dimecres.

El consistori recorda que totes les dones i els seus fills que pateixen violència tenen al seu abast una sèrie de recursos específics d'atenció i assessorament a través del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), al carrer Marie Curie 16.

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