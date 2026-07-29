L'Ajuntament de Barcelona convoca un minut de silenci dijous a les 12 pel feminicidi

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat "fermament" el feminicidi d'una dona dimarts presumptament a mans de la seva parella al seu domicili del districte de Sant Martí i ha convocat un minut de silenci dijous a les 12 a la plaça de Sant Jaume.
Els equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es van desplaçar dimarts fins al lloc dels fets per oferir acompanyament i atenció psicològica a l'entorn de la víctima, informen en un comunicat aquest dimecres.
El consistori recorda que totes les dones i els seus fills que pateixen violència tenen al seu abast una sèrie de recursos específics d'atenció i assessorament a través del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), al carrer Marie Curie 16.