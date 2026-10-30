L'Ajuntament de Barcelona concedeix 66 llicències per a parades de castanyes i moniatos aquesta tardor

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit 66 llicències per instal·lar parades de castanyes i moniatos a la ciutat aquesta tardor, que es divideixen entre els 10 districtes de la ciutat.
El districte amb més parades és el de Sant Martí, amb un total de 22, més del doble que el següent de la llista, Nou Barris, amb 9, seguit pel de Sarrià-Sant Gervasi, amb 8, indica el consistori en un comunicat aquest divendres.
El següent districte amb més parades és el de Sants-Montjuïc, amb 7 en total, i a continuació hi ha el de Gràcia i el de les Corts, amb 5 cadascun; Ciutat Vella, amb 4; Sant Andreu, amb 3; Horta-Guinardó, amb 2, i l'Eixample, amb 1, situat a la Rambla Catalunya 102.