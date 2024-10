L'Ajuntament de Barcelona comprarà la finca del Clínic que va rebre una oferta en subhasta

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona comprarà abans de finals del 2024 per tempteig i retracte l'única finca de les 5 del consorci de l'Hospital Clínic subhastades que va rebre una oferta, situada al carrer Navas de Tolosa.

Ho ha anunciat la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, aquest dimarts en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, arran d'una petició de compareixença de BComú per saber com procediria el govern municipal, "amb pressupost i calendari, en el cas polèmic de la venda irregular d'habitatges públics cap al mercat privat".

Bonet ha explicat que la via del tempteig i retracte és "l'única opció" i ha recordat textualment que justament en el ple de setembre van portar la pròrroga de la possibilitat d'ús del dret de tempteig i retracte, regulat en la modificació del Pla general metropolità (MPGM).

"No ens confonguem, perquè aquí ho hem pogut fer perquè hi havia una proposta i se'ns ho ha comunicat, i per tant hi havia un preu sobre la taula", ha assenyalat.

Bonet ha detallat que estan en contacte "permanent" amb l'Hospital Clínic i la Generalitat per poder tenir una estratègia compartida que proporcioni solucions a totes les situacions d'aquest paquet que va sortir a subhasta, ha dit.

Finalment, s'ha adreçat a un grup de veïns d'aquests edificis, presents a la sala, i els ha demanat que "se'n vagin tranquils, perquè hi ha una absoluta voluntat de trobar una solució aviat".