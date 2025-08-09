L'Ajuntament de Barcelona compra un edifici amb onze habitatges a Gràcia per 2,1 milions

El consistori l'adquireix mitjançant tempteig i retracte en subhasta judicial
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha comprat mitjançant el seu dret de tempteig i retracte un edifici amb onze habitatges al número 21 del carrer Alió, al districte de Gràcia, per 2,1 milions d'euros.
En unes declaracions als mitjans, la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat que l'adquisició permetrà generar habitatge protegit en un "districte amb molta necessitat d'habitatge públic i amb molt poques possibilitats de construir-ne de nova".
De la mateixa manera, ha destacat que amb aquesta compra i la consegüent rehabilitació de l'immoble, inclosa en el preu de 2,1 milions, es finalitza un cas que havia "generat molts problemes als veïns" en el passat.
L'immoble havia estat fruit de diverses ocupacions il·legals fins que el 2024 l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el districte, va aconseguir que es desallotgés i ara es podrà sumar al parc públic d'habitatge.
Respecte a la rehabilitació, ha apuntat que malgrat els càlculs dels tècnics del consistori, caldrà estudiar-ho exhaustivament i "veure exactament" quant temps es necessitarà per finalitzar les obres.
TEMPTEIG I RETRACTE
D'altra banda, Bonet ha assenyalat que la compra de l'edifici del carrer Alió es tracta d'una "operació única" en haver-se aplicat el tempteig i retracte en una subhasta judicial, cosa que mai havia fet abans el consistori.
"Exercíem el dret de tempteig quan sabíem que hi havia una venda, però no en una subhasta judicial. Per primera vegada ho hem fet i hem aconseguit materialitzar això en un edifici", ha celebrat la dirigent barcelonina.
Així mateix, ha sostingut que l'import de 2,16 milions suposa una reducció del 20% respecte al preu de mercat: "Estem molt contents, molt satisfets", ha afegit.