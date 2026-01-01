L'Ajuntament de Barcelona comença 2026 amb el pressupost "més alt de la seva història"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La inversió en l'àmbit de l'habitatge creix un 33% respecte a 2025
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona estrena l'any 2026 amb un nou pressupost municipal en vigor, que arriba als 4.180 milions d'euros, el "més alt de la seva història".
Segons informa el consistori en un comunicat aquest dijous, aquest pressupost respon a les prioritats del govern, centrades en l'atenció a les persones, la seguretat i l'habitatge, àmbit al que es destinaran prop de 240 milions d'euros, un 33% més que el 2025.
L'aprovació automàtica d'aquests comptes es produeix després que l'alcalde, Jaume Collboni, activés el mecanisme de la qüestió de confiança al novembre i no s'hagi presentat cap moció de censura amb un candidat alternatiu.
El tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha celebrat que la ciutat hagi aconseguit tenir el pressupost "més alt de la seva història sense incrementar impostos ni a les famílies, ni a les pimes ni als autònoms" i ha defensat que els comptes reflecteixen el rigor i responsabilitat de l'ajuntament.
HABITATGE
En l'àmbit de l'habitatge, dels 239,1 milions destinats a la matèria, 84 milions serviran per a la promoció i gestió del parc públic, 50 milions són fons destinats a la rehabilitació, 25 milions a alliberar sòl per a noves promocions en la Sagrera i 20 milions a una borsa per exercir el tempteig i retracte.
A més, es destinaran 38 milions a diferents ajudes i subvencions, com per exemple 6 milions en una nova línia d'ajudes al lloguer per a famílies monoparentals i majors de 55 anys.
TRANSPORT, NETEJA, EDUCACIÓ I CULTURA
També es posa el focus en altres àmbits com el transport públic, la neteja, l'educació i la cultura, així com les polítiques socials i l'ordenació de la ciutat, comptant amb un 8,5% més de recursos respecte als previstos inicialment al pressupost de 2025.
Així mateix, el volum d'inversions per dur a terme grans obres, equipaments o actuacions de transformació urbana serà de 861,8 milions d'euros.
L'Ajuntament destinarà 266,9 milions a la xarxa de transport públic amb el manteniment de les aportacions per bonificar els títols de transport de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i s'ampliarà el servei de Bicing amb 1.000 noves bicicletes.
A més, es destinen 109,3 milions a l'estratègia d'acció climàtica i 150,6 milions a l'estratègia de diversificació econòmica.
INVERSIONS DE CIUTAT
Entre les inversions previstes a la ciutat per aquest any destaquen, entre altres, els 11 milions fins a final de mandat per a l'actuació en el Teatre Arnau, 8 milions en la reforma del Castell dels Tres Dragons i 17,8 milions en les actuacions en el Passeig de la Mar Bella.
També es contempla una inversió fins a final de mandat de 39,5 milions d'euros en el Pla Endreça i 200 milions d'euros per al Pla de Barris.