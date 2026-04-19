L'Ajuntament de Barcelona celebrarà una jornada de portes obertes dijous per Sant Jordi

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest dijous 23 d'abril una jornada de portes obertes amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, i es realitzarà de les 10 a les 20 hores, informa en un comunicat aquest diumenge.
Aquesta iniciativa permetrà que els ciutadans puguin visitar l'Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despatx de l'alcalde, el Saló de Carles Pi i Sunyer, el Saló de Cent, el Saló del Consolat de Mar, la Sala Tàpies, el Despatx d'Honor, el Saló de Carles III, el Saló de la Ciutat, la Galeria Gòtica i l'Escala d'Honor.
De 10.30 a 13.30 i de 16 a 19 hores es podrà fer una visita guiada al Saló de Cent i al Saló de Cròniques; de 10 a 14 i de 16 a 20 diversos personatges, com ara Sant Jordi i la princesa, rebran als visitants; també es podrà gaudir de l'espectacle infantil d'ombres xineses 'La llegenda de Sant Jordi' i torna la iniciativa de venda de roses solidàries al pati de l'entrada del consistori.