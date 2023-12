L'Ajuntament de Barcelona autoritza 615 pisos turístics per l'anul·lació judicial del Peuat

Hi ha 271 casos més "potencialment pendents de donar d'alta en el cens"



L'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat 615 pisos turístics nous sol·licitats quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) el 2019, informen fonts municipals aquest divendres a Europa Press.

Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat les mateixes fonts, a més d'aquests 615 pisos, hi ha 271 casos més "potencialment pendents de donar d'alta en el cens o que es troben en recurs contenciós-administratiu", o revisant-se per verificar si són susceptibles d'entrar o no en el cens.

La sentència que declarava nul el pla aprovat el 2017 no era ferma i l'Ajuntament la va recórrer, "però va donar motiu al fet que diversos privats interpretessin que havia decaigut l'instrument que regulava els pisos turístics i que no hi havia cap regulació".

Davant les noves sol·licituds presentades en aquest moment, el consistori en va denegar les llicències "però es van presentar recursos que van derivar en sentències judicials favorables als privats", de manera que l'Ajuntament les ha hagut de concedir.

9.804 PISOS TURÍSTICS A BARCELONA

Actualment, el cens de pisos turístics a Barcelona és de 9.804 i, tenint en compte els 271 casos que es podrien afegir, sumarien fins a 10.075 allotjaments.

L'Ajuntament manté el seu compromís de regular i restringir els pisos turístics i, tot i que defensa que disposa del nou Peuat i que és útil, insisteix que calen més eines: "Barcelona no es pot permetre tenir 10.000 pisos turístics", alerten les fonts municipals.

En aquest sentit, valora l'aprovació per part del Govern del decreto llei per limitar l'activitat d'aquests pisos, "una normativa que va en la bona direcció", i que esperen aplicar a Barcelona.