Barcelona augura una "batalla legal" després de decidir eliminar els pisos turístics

Assenyala que altres ciutats també intenten "que els àmbits residencials tornin a existir"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, augura una "batalla legal" amb el sector turístic arran de la decisió del Govern municipal d'eliminar tots els pisos turístics de la ciutat el 2028.

"És evident que hi haurà una batalla legal i per això de vegades em sorprenen una mica algunes apel·lacions al consens que estan fent certs sectors vinculats als apartaments turístics, i alhora amenaçar amb una batalla legal", ha dit aquest dimecres en una entrevista de RNE recollida per Europa Press.

Valls ha subratllat que el Govern municipal ha d'actuar des del punt de vista legal, tot i que ha reconegut que no serà fàcil: "Amsterdam i Nova York ho estan fent, totes les ciutats que tenen un impacte en el turisme estan intentant que els àmbits residencials tornin a existir".

L'HABITATGE ÉS UN "ACTIU FINANCER"

Preguntat per si es pot revertir la situació actual amb els pisos turístics a Barcelona, ha assenyalat que un habitatge és "un actiu financer que té qualsevol persona i que el pot fer servir", tot i que ha aclarit que té una funció social, per la qual cosa l'Ajuntament no pot renunciar a intentar controlar aquesta activitat, ha dit.

Sobre les competències en habitatge de les comunitats autònomes, ha destacat que cada lloc és diferent i que "hi ha d'haver sempre un àmbit d'autonomia local a l'hora de prendre la decisió".

Per Valls, la llei d'habitatge és "un bon instrument" però la dificultat està en l'oferta i que s'ha de crear més habitatge públic i més habitatge privat, per això cal, ha dit, que el sector públic tingui una vocació més ambiciosa i mobilitzar la inversió del sector privat.

No obstant això, ha aclarit que ell no considera que la culpa de la situació sigui dels pisos turístics, sinó que "no ajuden" i, en preguntar-li per les conseqüències de la mesura de l'Ajuntament, Valls ha detallat que la venda de pisos amb autorització turística està caient.