L'Ajuntament de Barcelona assisteix a les víctimes de lladres reincidents des de l'agost

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona presta assistència jurídica a les víctimes de robatoris comesos per lladres reincidents a través d'una prova pilot que va iniciar a mitjans d'aquest mes d'agost, han informat fonts del consistori a Europa Press.

Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dilluns, l'Ajuntament ha impulsat aquest nou protocol per tractar d'actuar contra els carteristes, sumant esforços amb la pressió que exerceixen la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra als carrers.

Amb aquesta assistència jurídica, el consistori s'uneix als processos judicials contra aquests delinqüents participant com a acusació particular i demanant el seu ingrés a la presó, així com ordres d'allunyament dels llocs on han comès els delictes.