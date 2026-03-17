L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament la connexió del tramvia per la Diagonal

Bonet afirma que "és un pas més per fer realitat la tan desitjada connexió del tramvia"
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament aquest dimarts els projectes que permetran la connexió del Trambaix i el Trambesòs a través de l'avinguda Diagonal, amb els vots a favor del PSC, BComú i ERC, i els vots en contra de Junts, PP i Vox.
A més de la urbanització, amb un pressupost d'uns 50 milions d'euros, també s'ha aprovat la instal·lació d'un col·lector sota la Diagonal entre el carrer Girona i la plaça Francesc Macià, aquesta vegada amb els vots a favor de tots els partits excepte Vox, que compta amb un pressupost de gairebé 60 milions.
El proper pas serà l'aprovació per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del projecte de la infraestructura en el seu consell d'administració del mes que ve i, posteriorment, aprovar el conveni de finançament entre l'Ajuntament i la Generalitat.
La primera tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme, Laia Bonet, ha afirmat que l'aprovació del punt "no és només un tràmit administratiu més, sinó que és un pas més per fer realitat la tan desitjada connexió del tramvia".
El següent pas serà l'aprovació definitiva del projecte de la infraestructura tranviaria per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i del conveni de finançament entre Generalitat i Ajuntament, un fet que "requereix d'acord institucional i compromís polític, com la dotació pressupostària necessària, la qual cosa vol dir tenir pressupostos en la Generalitat".
OPOSICIÓ
Des de Junts, el regidor Arnau Vives ha justificat el vot contrari assegurant que no s'oposen al tramvia com a mitjà de transport, sinó que "és una decisió urbana que hipotecarà durant moltes dècades un eix central com la Diagonal".
El regidor de BComú Guille López ha celebrat que la connexió permetrà que "desenes de milers de persones arribin al centre de la ciutat de forma eficient i sostenible" però ha lamentat la negligència del govern municipal per retardar la seva aprovació.
La regidora republicana, Rosa Suriñach, s'ha referit a la necessitat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat esmentats per Bonet per facilitar la connexió del tramvia en demanar al president del Govern, Salvador Illa, que "prengui consciència que per tenir pressupostos es necessiten suports i que per tenir-los s'han de complir els acords".
La regidora del PP Sonia Devesa ha lamentat que la connexió del tramvia és una "decisió política que s'ha volgut convertir en projecte de ciutat" que, segons ella, no respon a les prioritats de mobilitat dels barcelonins.
Finalment, Vox, a través del regidor Liberto Senderos ha mostrat la seva oposició en assegurar que la iniciativa consisteix a "malbaratar més de 50 milions d'euros públics per ampliar un sistema que no resol la mobilitat de la ciutat".