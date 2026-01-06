L'Ajuntament de Barcelona aportarà 754.000 euros a centres d'investigació amb 4 subvencions

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Comissió de Govern i el Consell Plenari Municipal, ha aprovat 4 subvencions que suposaran aportar 754.000 euros a centres i entitats d'investigació i innovació.
L'objectiu és finançar l'activitat científica que es fa a Barcelona i "contribuir a consolidar la ciutat com un pol d'innovació referent en el sud d'Europa", informa el consistori en un comunicat aquest dimarts.
La Comissió de Govern ha aprovat una aportació de 365.000 euros al projecte 'Ciència, Tecnologia i Societat' del Barcelona Supercomputing Center (BSC); una de 140.000 euros al pla d'activitats de la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (Icfo), i 99.000 euros al programa de la Fundació Bioregió de Catalunya (Biocat).
A més, el Plenari Municipal ha aprovat una subvenció de 27.000 euros a la Fundació BetaBrain de la Fundació Pasqual Maragall, que completen els 150.000 euros que el consistori ha aportat a l'entitat aquest exercici.
Les 4 aportacions s'emmarquen en el compliment del Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2023-2027 que vol "consolidar a la ciutat com un entorn atractiu, competitiu i enriquidor que millori la vida de la ciutadania potenciant els sectors estratègics com a motor de creixement i progrés econòmic".
El tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme i responsable de l'àrea de Ciència, Jordi Valls, assegura que el compromís amb la innovació, la investigació i la ciència "no són només paraules, són polítiques, plans i programes concrets com ho demostra el Pla Estratègic de Ciència i Innovació, el Pla Barcelona Impulsa o la Barcelona Innovation Coast".