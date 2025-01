L'Ajuntament de Barcelona apel·la al diàleg entre la propietat i els inquilins de la Casa Orsola

Ofereixen els Serveis Socials en cas de reallotjament dels veïns

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha apel·lat al diàleg entre els propietaris de la Casa Orsola i els actuals inquilins per trobar una solució "satisfactòria" entre totes les parts, i es mostra partidari de tornar a intentar contactar amb la propietat per oferir la possibilitat d'incorporar les finques a la Borsa de Lloguer del Consorci d'Habitatge de la ciutat.

Segons asseguren fonts municipals a Europa Press, el consistori defensa la necessitat de recuperar els habitatges de la ciutat que no s'estan destinant al seu ús principal, que és el residencial.

"La prioritat del govern és garantir el dret i l'accés a un habitatge digne i assequible a la ciutat. Per aquest motiu, està treballant i instant diferents institucions a trobar una solució per fer front al frau dels lloguers temporals", expliquen.

A més, afegeixen que el consistori està fent un seguiment del cas i ha posat a disposició dels veïns el Servei d'Intervenció en la Pèrdua de l'Habitatge i Ocupació (Sipho), a més de la possibilitat que els Serveis Socials intervinguin en cas de necessitar un reallotjament temporal.

"El paper de l'Ajuntament ha estat estudiar i acompanyar els veïns per avaluar l'existència de situacions de vulnerabilitat que fossin susceptibles de lloguer social per part de la propietat", expliquen des del govern municipal, que només ha detectat un cas de vulnerabilitat en el qual la propietat sí que va oferir un habitatge alternatiu que va ser rebutjat per aquests inquilins.

PREVISIÓ DE DESALLOTJAMENT

Els Mossos d'Esquadra preveuen desallotjar aquest divendres al matí, amb autorització del jutjat de primera instància 8 de Barcelona, un primer veí de la Casa Orsola de Barcelona, situada al número 122 del carrer Consell de Cent, després de viure 22 anys a la finca.

Després de 2 anys de procediments judicials, l'Audiència de Barcelona ha ratificat la sentència de desnonament i el jutge ha fixat la data per al 31 de gener: aquest és el primer desnonament programat de la finca, tot i que 3 pisos més estan pendents de sentència.

A en Josep, el veí afectat, se li va acabar el contracte de lloguer el 2021, però ha continuat pagant la mensualitat sense anar-se'n per "pressionar" Lioness Inversiones a negociar, segons va explicar en un comunicat.

PRECEDENTS

Abans d'aquesta situació, el 2021 l'Ajuntament va rebre l'oferiment d'adquirir per tempteig i retracte l'immoble, però es va desestimar per motius tècnics i de viabilitat econòmica, ja que el preu de compra se sumava a la rehabilitació de la finca i també comportava el reallotjament temporal dels seus inquilins.

A més, expliquen que en aquelles dates el consistori ja havia adquirit pel mateix mecanisme quatre finques a l'Eixample, un fet que es va tenir en compte perquè l'objectiu era la compra a tota la ciutat, i no concentrar-la en un mateix districte.

El 2022, el districte de l'Eixample va incloure aquesta finca a la Taula d'Habitatge arran de la compra feta per part d'un fons d'inversió, i en va fer un seguiment des de l'Oficina d'Habitatge per un possible "assetjament immobiliari".

Finalment, l'Ajuntament va intervenir amb la propietat per oferir-los la proposta d'incorporar els pisos a la Borsa de Lloguer, però no van rebre cap resposta.