L'Ajuntament de Barcelona anuncia el Pla de Barris de la Zona Nord 2025-2028 per 11,3 milions

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest diumenge el Pla de Barris de la Zona Nord 2025-2028, que preveu millores als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona amb un pressupost d'11,3 milions d'euros.

El Govern municipal considera que la Zona Nord és una de les més complexes de la ciutat, per la qual cosa aquest pla pretén continuar treballant amb una mirada a llarg termini per impactar al territori, informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

EDUCACIÓ I CULTURA

En educació i cultura, el pla presenta el programa Prometeus de suport i acompanyament d'estudis superiors i també es focalitza en l'adaptació dels centres públics del territori que han passat de ser escoles a instituts-escola en aquest curs.

Això implicarà la transformació física d'aquests centres per acollir els nous projectes educatius, i s'acompanyarà de projectes pedagògics orientats a la millora i èxit educatiu.

ESPAI PÚBLIC, ACCESSIBILITAT I HABITATGE

Respecte a espai públic i accessibilitat, es millorarà la mobilitat al barri de Torre Baró remodelant carrers centrals com Sant Feliu de Codines, crearà espais d'estada i socialització en solars actualment en desús, i continuarà obres com les del Torrent de Font Magués.

Quant a habitatge, el pla preveu ampliar la intervenció del programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat, i promourà projectes de prevenció i millora de la convivència i el foment de la cohesió social.

BENESTAR I ECONOMIA

En relació amb l'eix de salut, benestar i comunitat, s'ampliarà el focus d'intervenció del programa de solitud no volguda i s'ha inaugurat un nou local per a joves que podrà respondre i incorporar noves iniciatives i activitats per als joves dels tres barris de la zona.

Quant a l'àmbit de desenvolupament socioeconòmic i ocupació, se continuarà treballant en la formació i capacitació ocupacional en coordinació amb la Xarxa d'Inserció Laboral (XIL), especialment amb joves, amb persones sense documentació i amb adults que han quedat fora del mercat laboral.

Sobre adaptació climàtica, transició energètica i vegetació urbana, s'avançarà en la generació d'energia compartida amb la teulada solar del Campillo de la Verge, a més d'incrementar-se els espais d'ombra estacional i obrir-se nous refugis climàtics.