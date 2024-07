L'Ajuntament de Barcelona amplia l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ampliarà l'oferta d'activitats extraescolars de tardes per al curs 2024-2025 a més d'augmentar el pressupost d'ajuts econòmics fins als 600.000 euros.

El catàleg inclourà un total de 1.778 activitats extraescolars culturals, artístiques, científiques i tecnològiques amb un total de 162 entitats habilitades, informa l'Ajuntament en un comunicat publicat aquest dimarts.

Totes les activitats disponibles es poden consultar en el web 'Tardes Educatives' en què també es detallen les bases per poder accedir a les subvencions per a les famílies: el termini per demanar-les començarà el 12 de setembre i acabarà el 7 d'octubre.