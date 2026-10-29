L'Ajuntament de Barcelona ajorna el ple municipal del mes d'octubre a divendres vinent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat el ple municipal del mes d'octubre, que estava previst divendres, al pròxim divendres 6 de novembre per l'accident de tren de dimecres a Urda (Toledo), en el qual van morir 69 persones.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha traslladat la decisió al secretari municipal després de la Junta de Portaveus d'aquest dijous en què els diferents grups han discutit la possibilitat d'ajornar la sessió després de l'accident, han informat fonts municipals a Europa Press.
D'aquesta manera, el consistori celebrarà el ple amb normalitat la setmana vinent, mentre que el següent ple ordinari serà al desembre, ja que el del mes de novembre es veurà afectat per la convocatòria d'eleccions generals del dia 29.