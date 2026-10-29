L'Ajuntament de Barcelona ajorna el ple municipal del mes d'octubre al dijous 5 de novembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat el ple municipal del mes d'octubre, que estava previst divendres, al pròxim dijous 5 de novembre per l'accident de tren de dimecres a Urda (Toledo), en el qual van morir 69 persones.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha traslladat la decisió al secretari municipal després de la Junta de Portaveus d'aquest dijous, en què els diferents grups han debatut la possibilitat d'ajornar la sessió després de l'accident, han informat fonts municipals a Europa Press.
En concret, els grups de Junts, Barcelona en Comú, ERC i el PP han demanat al Govern municipal posposar el ple municipal per evitar que coincidís amb els tres dies de dol decretats per l'accident de tren.
D'aquesta manera, el consistori barceloní celebrarà el ple amb normalitat la setmana vinent, mentre que el següent ple ordinari serà al desembre.
El del mes de novembre es veurà afectat per la convocatòria d'eleccions generals del dia 29 del mateix mes.