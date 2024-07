Barcelona activa la via judicial per desallotjar les antigues ocelleries de la Rambla

Demana a un jutge l'"execució forçosa" del desallotjament perquè els 11 paradistes no han retornat les claus

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la via judicial per desallotjar les antigues ocelleries de la Rambla després que els paradistes no n'han retornat les claus, la qual cosa permet al consistori demanar al jutge una "execució forçosa".

Ho han explicat el director de Serveis Jurídics de l'Ajuntament, Manuel Mallo; el gerent de Promoció Econòmica, Miquel Rodríguez; i el gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), Màxim López, en una sessió amb periodistes aquest dijous.

L'Ajuntament ha demanat les claus als propietaris de les parades aquest mateix dijous a primera hora del matí i en no haver-les retornat ha decidit demanar a un jutge que les desallotgin.

Segons ha explicat Mallo en unes declaracions posteriors a la sessió, "no es pot concretar" quan es durà a terme el desallotjament perquè depèn dels terminis dels jutjats, però ha afirmat que són procediments que se solen resoldre ràpid i no els que duren mesos.

13 ANYS DE LITIGI JUDICIAL

Aquesta decisió arriba després d'anys de litigi judicial entre l'Ajuntament i els propietaris des que el 2003 la llei de protecció d'animals va prohibir la venda d'animals a les 11 parades, activitat que desenvolupaven des del 1971, quan se'ls va concedir les llicències.

En prohibir-se la venda d'animals, l'Ajuntament es va oferir a buscar una solució i el 2010 va establir un conveni per transformar les concessions en llicències que van permetre vendre aliments i souvenirs, com han fet fins ara.

El 2011, la justícia va declarar nul·les les llicències per "diferents incompliments" en la tramitació municipal i el 2021 va caducar la concessió de 50 anys que tenien els paradistes des del 1971.

A més a més, la voluntat de l'Ajuntament era fer la reforma de la Rambla, que actualment s'està duent a terme i que inclou l'eliminació de les parades, per la qual cosa Mallo subratlla que l'obra pública "està per damunt" la llicència i que s'han d'eliminar igualment.

LES INICIATIVES DELS PARADISTES

Per evitar el desallotjament, els paradistes van engegar diferents iniciatives i accions judicials per mantenir-se a la Rambla --com una iniciativa legislativa popular (ILP), que va ser rebutjada pel Parlament-- i que ha acabat amb 20 resolucions judicials "que confirmen que no poden vendre aquests productes".

Aquest mes de juliol, l'Ajuntament va establir un termini de 10 dies de gràcia perquè els paradistes retornessin les claus, que es va allargar per la seva petició d'establir mesures cautelaríssimes a tres jutjats diferents: dues van ser denegades i una es va estimar.

Amb tot, no ha impedit que l'Ajuntament pugui demanar les claus i continuar amb el procediment per desallotjar les parades i enderrocar-les amb la reforma de la Rambla que s'està duent a terme.

ACTITUD "MOLT RESPECTUOSA"

L'Ajuntament defensa que ha parlat amb els paradistes per "fer una transició ordenada i respectant tots els drets, fins i tot oferint una compensació", un pla de recol·locació o un pla de suport per als treballadors, entre altres opcions.

Mallo ha dit textualment que l'actitud de l'Ajuntament és garantista i molt respectuosa, i Rodríguez ha recalcat: "En 13 anys no hem forçat la maquina, hem anat pas a pas", i defensa que és el que continuaran fent a partir d'ara.