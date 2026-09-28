Publicat 28/09/2026 17:54

L'Ajuntament de Barcelona activa l'alerta per inundacions davant les pluges previstes aquest dimarts

Archivo - Diverses persones amb el paraigua
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Municipal d'Emergència per insuficiència drenant en vista de la previsió de pluges d'aquest dimarts al matí a la ciutat.

En un comunicat aquest dilluns, el consistori recomana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i retirar mobles de l'exterior, entrar a casa animals de companyia, guardar productes tòxics i tenir a mà mòbil, carregador, medicaments, roba d'abric i documentació personal.

També ha demanat anar amb compte al volant, moderant la velocitat, frenant amb suavitat, mantenint la distància de seguretat, no travessant zones inundables i, si cal, aturant el vehicle.

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