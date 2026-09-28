L'Ajuntament de Barcelona activa l'alerta per inundacions davant les pluges previstes aquest dimarts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Municipal d'Emergència per insuficiència drenant en vista de la previsió de pluges d'aquest dimarts al matí a la ciutat.
En un comunicat aquest dilluns, el consistori recomana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i retirar mobles de l'exterior, entrar a casa animals de companyia, guardar productes tòxics i tenir a mà mòbil, carregador, medicaments, roba d'abric i documentació personal.
També ha demanat anar amb compte al volant, moderant la velocitat, frenant amb suavitat, mantenint la distància de seguretat, no travessant zones inundables i, si cal, aturant el vehicle.