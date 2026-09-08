L'Ajuntament de Barcelona activa l'alerta per inundacions davant les pluges d'aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat l'alerta del Pla Municipal d'Emergència per insuficiència drenant davant la previsió de pluges d'aquest dimecres a la ciutat, que podrien començar de matinada.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori recomana revisar les teulades dels edificis, desconnectar aparells elèctrics i retirar mobles de l'exterior, entrar a casa animals de companyia, guardar productes tòxics i tenir a mà mòbil, carregador, medicaments, roba d'abric i documentació personal.
També ha demanat anar amb compte al volant, moderant la velocitat, frenant amb suavitat, mantenint la distància de seguretat, no travessant zones inundables i, si cal, aturant el vehicle.