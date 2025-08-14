L'Ajuntament de Barcelona activa la fase d'alerta diürna per calor intensa

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona activarà la fase d'alerta diürna per calor intensa a partir d'aquest dijous a les 10.00 hores, atès que la situació meteorològica suposa un perill "alt" per a la ciutadania vulnerable, ja que es preveu que el pic de calor pugui superar els 34º durant el dia.
Aquesta activació implica posar en marxa tot un seguit d'actuacions específiques de caràcter preventiu que impliquen el desplegament d'equips de carrer de la mà del Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), en coordinació amb el servei de Protecció Civil municipal i en col·laboració amb Creu Roja, han informat en un comunicat.
Les actuacions se centren en informar a persones en situació de vulnerabilitat sobre la ubicació dels refugis climàtics i les fonts públiques de la ciutat, i per repartir material preventiu com gorres i aigua.
Aquesta nova alerta s'afegeix a l'emergència de calor intensa per nits tòrrides del 'Pla Calor' que es manté activa --passant també aquest dijous d'alerta a emergència-- i que va ser activada el 8 d'agost, una fase que s'activa quan les temperatures es preveuen per sobre dels 28º durant la nit.
El 'Pla Calor' municipal està actiu en fase preventiva des del 15 de juny al 15 de setembre.