L'Ajuntament de Barcelona aconsegueix estabilitzar el 99% del seu personal interí, segons CCOO

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit estabilitzar la situació laboral del 99% del seu personal interí des que el 2022 CCOO i la UGT van signar l'Acord de la Taula General en matèria de processos de consolidació, oferta pública i promoció interna.

En total, els sindicats han aconseguit que el consistori convoqui 1.597 places per al concurs de mèrits i 627 places per al concurs d'oposició especial, el 99% de les quals han estat ocupades per interins, informa CCOO en un comunicat aquest dimarts.

Respecte als funcionaris de carrera, han facilitat les condicions dels processos de promoció interna, amb l'ascens de més de 300 treballadors de l'Ajuntament.

CCOO afirma que des del 2022 han treballat seriosament, en les seves paraules, per aconseguir estabilitzar els interins "sense crear-los falses expectatives i combatent la desinformació amb pas ferm".

Per la seva banda, fonts del consistori indiquen a Europa Press que aquesta campanya d'estabilització forma part del "procés de consolidació" dut a terme per l'Ajuntament els darrers anys.