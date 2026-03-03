L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) prohibirà els pisos turístics aquest 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde de Territori de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, ha afirmat que la ciutat prohibirà els pisos turístics aquest mateix 2026, mesura que el govern municipal portarà a aprovació abans de la sessió de maig.
Ho ha anunciat en el ple de març, durant el debat d'una moció presentada pel PSC, ERC, Badalona en Comú i Guanyem Badalona, on ha sostingut que la ciutat "no podia ser una illa on es permetessin els pisos turístics" mentre la resta de l'àrea metropolitana els està prohibint.
Així mateix, ha defensat que el govern no ha canviat d'opinió en cap moment, ja que simplement insisteix en la mateixa línia que va començar "de manera pionera el 2014" en regular la concessió de llicències de pisos turístics.