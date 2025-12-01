Laïlla (Junts) critica la "militarització" de la PPA pel desplegament de l'UME

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona Titón Laïlla ha registrat una sèrie de preguntes al govern municipal en les quals ha criticat la "militarització" de la crisi per la pesta porcina africana (PPA), arran del desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a la ciutat per controlar l'accés al parc natural de Collserola.
"No podem normalitzar la militarització d'una crisi que hauria de ser gestionada amb recursos civils especialitzats", i ha expressat a l'alcalde, Jaume Collboni, la seva profunda preocupació per aquesta situació.
Així mateix, ha reclamant que tant els ciutadans com el sector ramader "tenen dret a saber per què s'ha pres aquesta decisió, quins són els resultats reals de la intervenció militar, quin cost econòmic ha tingut i si ha estat realment necessària".