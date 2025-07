L'ACM viatja a la Xina per reforçar aliances i conèixer les transformacions urbanes del país asiàtic

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) encapçalada per la seva presidenta, Meritxell Budó, ha fet un viatge institucional a la Xina per estudiar les transformacions urbanes i tecnològiques a les ciutats intel·ligents i sostenibles del país asiàtic i establir vincles amb institucions públiques per reforçar les aliances internacionals de l'ens.

En el viatge, que va començar el passat 27 de juny i acabarà aquest dimecres, la delegació ha visitat 5 "grans pols d'innovació" --Pequín, Shenzhen, Jiangsu, Hangzhou i Shanghai-- seleccionats per la seva "especialització complementària en transformació digital, sostenibilitat urbana i solucions de governança intel·ligent", ha informat l'ACM en un comunicat aquest dilluns.

L'objectiu central del viatge és analitzar experiències pioneres en àmbits com la intel·ligència artificial aplicada en la gestió urbana, el desenvolupament de ciutats intel·ligents, els sistemes predictius en serveis públics, la mobilitat sostenible o l'administració digitalitzada.

Budó ha fet aquest viatge acompanyada per representants de l'àmbit local, acadèmic i empresarial, com el president de la Unió d'Associacions Xineses d'Espanya, Chuenping Lam Chio.

"El viatge ha estat una oportunitat excepcional per detectar noves tendències globals en governança urbana i pensar com adaptar-les als municipis de Catalunya, respectant sempre la nostra identitat i els nostres valors democràtics", ha dit Budó.