L'ACM reivindica el paper municipal en els ODS en la 22a Cimera Europea de Salzburg

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reivindicat el paper dels municipis en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la 22a Cimera Europea de Salzburg (Àustria) que s'ha celebrat del 27 al 29 de setembre.
La representació de l'ACM l'han integrat el cap de l'oficina a Brussel·les, Jordi Solé, i la responsable de relacions internacionals de l'entitat, Mireia Huerta, ha informat l'ACM aquest dimarts en un comunicat.
L'ACM estava convidada per l'Institut de les Regions d'Europa (IRE), després de la visita institucional que representants de l'organització van fer a la seu de l'entitat municipalista catalana el passat mes d'abril.
L'entitat catalana ha participat en sessions de treball i ha compartit experiències amb representants institucionals, regionals i locals de tot el continent.
Solé va intervenir dilluns en el seminari 'Regions i comunitats fortes a través dels ODS de les Nacions Unides. Bones pràctiques d'Europa', en el qual va exposar les accions que impulsa l'ACM per facilitar la incorporació dels ODS en la planificació estratègica i les polítiques públiques locals.
També va explicar les eines pròpies de l'ACM que "contribueixen a avançar en els objectius de sostenibilitat", com la Central de Compres, que permet als ajuntaments incorporar criteris socials i ambientals en la contractació pública i impulsar actuacions alineades amb l'Agenda 2030.
MANCA DE RECURSOS TÈCNICS
Solé va exposar les dificultats que afronten alguns municipis, especialment els més petits, per aplicar els ODS per manca de recursos tècnics i capacitat administrativa.
En el marc de la seva participació en la cimera, la delegació de l'ACM també s'ha reunit amb el president de l'Associació Austríaca de Municipis, Johannes Pressl, amb qui ha compartit experiències i reptes comuns del municipalisme europeu.