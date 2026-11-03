L'ACM reconeix 5 projectes locals que combaten el despoblament en els Premis Arrelament

LLEIDA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha presentat aquest dimarts les 5 iniciatives pilot que han estat reconegudes en els Premis Arrelament de l'entitat per posar en valor projectes locals que reforcen el vincle entre la ciutadania i el seu entorn, promouen la cohesió social i combaten el despoblament i potencien el món rural.
Han guanyat el premi el projecte de rehabilitació de la rectoria d'Alpens (Barcelona); el projecte de recuperació d'oficis tradicionals de Conca de Dalt (Lleida); la recuperació de la memòria minera de la Granja d'Escarp (Lleida); el Pla de Barris de La Farga de Bebié de les Llosses (Girona), i el projecte RODA del Consell Comarcal del Berguedà (Barcelona), segons informa l'ACM en un comunicat.
Les iniciatives premiades són finançades amb 15.000 euros, aquest any s'hi han presentat en la 5a edició 28 projectes impulsats per ajuntaments i consells comarcals, i s'han comunicat els projectes guanyadors en un acte a la Vall de Boí.
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha reivindicat que les entitats locals tenen capacitat per impulsar iniciatives innovadores i transformadores tot i disposar sovint de pocs recursos, i ha defensat que l'arrelament és clau per a una Catalunya "més cohesionada, més equilibrada i amb més oportunitats per a tothom".
ALPENS
L'Ajuntament d'Alpens ha estat premiat per un projecte per recuperar l'antiga rectoria del municipi, actualment en desús, per crear 5 habitatges assequibles, en un model cooperatiu de cessió d'ús entre el consistori, la UPC, l'arquebisbat de Vic, Sostre Cívic i altres agents.
L'ajut permetrà elaborar els estudis arquitectònics, econòmics i financers per comprovar la viabilitat de l'actuació, per buscar finançament i avançar cap a un model que també es pugui aplicar en altres municipis rurals.
CONCA DE DALT
El projecte 'Les Mans de la Memòria' de Conca de Dalt vol recuperar els oficis tradicionals del municipi reconeixent a través d'un projecte de documentació les persones que els han mantingut vius mitjançant entrevistes, fotografies, objectes i recerca històrica.
El material es conservarà en un arxiu digital i una exposició itinerant i es preveu la participació dels joves en la recollida i transmissió dels testimoniatges.
GRANJA D'ESCARP
El patrimoni miner i industrial de la Granja d'Escarp és el protagonista d'un altre dels premis, amb un projecte que el vol recuperar i activar com un "espai de memòria, educació i cohesió comunitària".
Es rehabilitarà un edifici per convertir-lo en un centre multifuncional amb espai per a exposicions, s'inventariarà el patrimoni industrial amb testimonis orals, rutes i mapes per preservar aquesta història i transmetre-la a les noves generacions.
LES LLOSSES
L'Ajuntament de les Llosses ha estat premiat pel seu projecte de redacció d'un Pla de Barris per a la recuperació de La Farga de Bebié, una antiga colònia tèxtil que té habitatges i naus industrials desocupades.
El pla definirà actuacions en habitatge, economia, transport, energia i serveis, i es preveu que es puguin recuperar els habitatges, potenciar la bioeconomia forestal, la construcció sostenible, i rehabilitar el teatre.
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
I finalment s'ha reconegut un projecte pilot per prevenir la soledat no desitjada de les persones grans impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà a Cercs, Capolat i Bagà, que quedarà recollida en una guia per replicar en altres municipis rurals.
Les persones que participin en el projecte ajudaran a detectar necessitats i dissenyar iniciatives per millorar la vida col·lectiva en aquests municipis.