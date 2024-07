L'ACM presenta el seu pla d'internacionalització per "projectar els municipis catalans"

Budó defensa ser "aliats estratègics dels interessos del món local aquí, a Europa i al món"

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha presentat aquest dimarts el seu Pla Estratègic d'Internacionalització, que té com a objectiu potenciar el municipalisme català al món.

Budó ha destacat l'objectiu d'esdevenir "aliats estratègics dels interessos del món local aquí, a Europa i al món" per millorar el servei públic i el benestar ciutadà, apuntant a la globalització actual com una oportunitat per als municipis catalans.

"EL RECONEIXEMENT I LA REPUTACIÓ"

Ha considerat irrenunciable combinar "projecció i presència" per ser coneguts i també reconeguts, a més de tenir una veu, participar i fins i tot encapçalar projectes internacionals.

"El reconeixement i la reputació són el vehicle que ens ha de portar a una interlocució productiva amb la resta d'agents del municipalisme d'arreu del món", ha afegit.

QUATRE EIXOS D'ACCIÓ

El Pla Estratègic d'Internacionalització (dins el Pla de Mandat 2023-27) inclou la internacionalització com un dels quatre eixos d'acció per potenciar la projecció dels municipis de Catalunya:

Els quatre eixos són: suport per a la internacionalització dels municipis; reforç de l'acció europea; expansió geogràfica i territorial, i millora en les vies de comunicació per aconseguir una audiència global.

ÀSIA, AMÈRICA LLATINA, ÀFRICA

En termes d'expansió geogràfica, l'acció internacional de l'ACM s'explorarà més enllà d'Europa, segons ha explicat la presidenta de l'entitat.

Budó ha esmentat Àsia, "pel gran nombre de població al continent", i també l'Amèrica Llatina i Àfrica, pel creixement socioeconòmic que s'espera a tots dos continents en el futur immediat.

La presentació a la seu de l'ACM ha comptat amb alcaldes de municipis de l'entitat, a més de representants institucionals, com el secretari d'Acció Exterior de la Generalitat, Miquel Royo; la cap del departament de la Direcció de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona, Mònica Batlle, i el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera.

També hi han estat la secretària general de Catalunya Internacional, Laura Foraster; el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Jordi Cuadras; el director de CEI International Affairs, Joaquim Llimona, i el director de finances del CGLU, Pere Ballester.