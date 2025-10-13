L'ACM participa en la Setmana Europea de les Regions que se celebra fins dimecres a Brussel·les

L'entitat veu l'esdeveniment com "una oportunitat única per compartir experiències"
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha assistit aquest dilluns a la inauguració de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats que se celebra fins dimecres a Brussel·les, i durant la qual participarà en diversos debats i seminaris.
El representant de l'ACM a Brussel·les Jordi Solé participarà en debats centrats en el desenvolupament urbà i rural, la innovació local i la cooperació entre electes locals, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
Per l'ACM, l'esdeveniment organitzat per la Comissió Europea és "una oportunitat única per compartir experiències de desenvolupament local i conèixer de primera mà les prioritats polítiques de la Unió Europea en matèria de regions i ciutats".
Durant la Setmana, diferents grups i càrrecs que participen en alguna de les 200 activitats organitzades en el marc de l'esdeveniment visitaran l'oficina de l'ACM i mantindran reunions amb el seu responsable.
Amb el lema 'Donant forma al demà, junts', la Setmana Europea de les Regions i Ciutats 2025 se centra en tres grans temes: la cohesió i el creixement per al futur; el dret a quedar-se, que promou condicions per millorar serveis públics, i les ciutats del demà, amb sessions dedicades a reforçar les ciutats com a motors d'innovació, creixement i sostenibilitat, inclusió social i qualitat dels serveis públics.
NOVA OFICINA DE L'ACM A BRUSSEL·LES
La Setmana Europa de les Regions i Ciutats se celebra només uns dies després que la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, inaugurés l'oficina de l'entitat a Brussel·les, el passat 1 d'octubre.
L'objectiu de l'obertura de l'oficina és el d'enfortir i acostar el municipalisme català al "cor d'Europa, allà on es prenen decisions", va assegurar Budó.