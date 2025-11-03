L'ACM participa "per primera vegada" en l'Smart City Expo World Congress sobre innovació urbana

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) participarà "per primera vegada" aquesta setmana en l'Smart City Expo World Congress sobre innovació urbana i transformació sostenible, que se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 4 al 6 de novembre.
En un comunicat aquest dilluns, l'entitat explica que disposarà d'un estand propi on donarà a conèixer la seva tasca en matèria de governança local, transició energètica i transformació digital dels municipis catalans.
"L'objectiu és posar en valor el paper dels ens locals com a actors clau en la construcció de ciutats i pobles més sostenibles, resilients i centrats en la persones", han sostingut en el mateix comunicat.
EL ROL DE LES POLÍTIQUES LOCALS
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, participarà dimarts en la taula rodona 'Investing in Transformation: Strategic Capital to Future-Proof Cities', en què es debatrà sobre "el paper de la inversió estratègica per afrontar els reptes de les ciutats del futur".
Budó posarà en valor "el rol rellevant dels ajuntaments i de les polítiques locals per fer efectiva una transformació digital i innovació real" dels municipis a curt termini.
Dimecres a les 11.45, l'entitat organitzarà un acte al seu estand en el qual participaran alumnes de la microcredencial 'Gestió intel·ligent i sostenible dels serveis urbans: IA, Economia circular i Governança col·laborativa' que organitza l'ACM juntament amb la Universitat de Barcelona (UB).
Finalment, dijous a les 9.30 l'entitat organitzarà la sessió 'Empowering Local Governments through Green Public Procurement' centrada en el model energètic local de Catalunya i en el paper dels governs locals en la transició verda i sostenible.