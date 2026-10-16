L'ACM participa a Brussel·les en el plenari del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Una delegació d'alcaldes catalans i representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha assistit aquest dijous a Brussel·les a la sessió plenària del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia 2026, una trobada europea que enguany s'ha centrat en l'accés a una energia assequible i en la capacitat dels territoris per fer front a l'efecte del canvi climàtic.
En un comunicat aquest divendres, l'associació explica que la delegació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Sort, Baldo Farré; l'alcalde de Rialp (Lleida), Gerard Sabarich; l'alcaldessa de Navarcles (Barcelona), Alba Pérez; l'alcaldessa de Senan (Tarragona), Carme Ferrer; l'alcaldessa de Fornells de la Selva (Girona), Sònia Gràcia, i l'alcalde d'Orís (Barcelona), Arnau Basco.
També hi han assistit el secretari general adjunt de l'entitat, Marc Sanglas; el cap de l'Oficina de l'ACM a Brussel·les, Jordi Solé, i la cap de Relacions Internacionals de l'ACM, Mireia Huerta.
La cita europea s'ha emmarcat en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, celebrada a la capital belga amb el lema 'Lideratge local per a una energia assequible i una resiliència climàtica més gran'.
L'edició d'enguany ha reunit autoritats locals, responsables de les institucions europees i experts per remarcar el paper "fonamental" dels governs locals davant els reptes energètics i climàtics mitjançant l'impuls de les energies renovables, la lluita contra la pobresa energètica, l'adaptació climàtica i la mobilització d'inversions.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió Europea el 2008 per promoure la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la transició energètica i l'adaptació al canvi climàtic mitjançant els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), ha aplegat fins avui més de 10.700 governs locals europeus, entre els quals s'hi han adherit més de 730 municipis catalans.