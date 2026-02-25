L'ACM, l'ARCA i l'Euroregió demanen fons europeus pel futur dels municipis rurals i pesquers

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l'Euroregió Pirineus Mediterrània han organitzat el 4 de març una jornada al Parlament Europeu per reivindicar que els fons europeus permetin desplegar polítiques que assegurin el desenvolupament dels municipis rurals i pesquers.
En un comunicat de l'ACM, expliquen que demanaran que el finançament europeu sigui "estable i suficient més enllà del 2027" per al programa Leader i el Fons Marítim de la Pesca i l'Aqüicultura (Fempa), i reforçar el paper dels Grups d'Acció Locals Rurals i de la Pesca (GAL i GALP).
La conferència s'emmarca en la presentació pública del manifest de la Crida Mediterrània que va tenir lloc al Parlament el 27 de novembre, i que recull que el marc de finançament plurianual 2028-2034 ha de garantir "la continuïtat d'instruments diferenciats de les polítiques agrària, rural i de la pesca, preservant el Leade i el Fempa dins els fons estructurals de la UE i dotant-los d'un finançament estable i adequat".
L'acte inaugural de la jornada comptarà amb la presència de la presidenta de l'ACM, Mertixell Budó; el president de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, Sergi Méndez, i de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament del Govern de les Illes Balears, Xesca Ramis.
La conferència se celebrarà amb els eurodiputats Javi López (S&D), vicepresident del Parlament Europeu, i Diana Riba (Verds/ALE) com a amfitrions, i es faran dues taules rodones, mentre que la clausura anirà a càrrec del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig.