L'ACM impulsa el pla de mandat 2023-2027 erigint-se com "la força del municipalisme"

Budó i Moret reivindiquen el "ferm compromís" amb els municipis catalans

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat aquest dimarts el pla de mandat 2023-2027 en la seva XXVII Assemblea, que estableix les actuacions a impulsar els pròxims quatre anys i s'ha erigit com "la força del municipalisme".

Durant la clausura de l'assemblea, en la qual també ha participat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha reivindicat que l'entitat és "la principal veu del municipalisme de Catalunya".

Ha incidit en la importància de reforçar el paper dels municipis, les seves competències mitjançant una nova normativa que fixi els recursos necessaris, i a millorar la gestió i impulsar la modernització de les institucions locals, a més de "dignificar l'electe local".

Per això, ha situat el municipalisme com el primer eix del pla de mandat, en el qual també es contempla abordar el finançament local perquè "no pot continuar depenent de diferents línies de subvencions", ha avisat Budó.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

El segon eix del pla és la transició ecològica, que Budó ha apostat per abordar amb una "mirada generosa i solidària" en qüestions com la gestió de l'aigua, la qualitat de l'aire, l'energia, els residus i la mobilitat.

"Hem de poder participar en la presa de decisions de tot allò que té relació amb la gestió de l'aigua", i ha cridat a liderar un canvi perquè Catalunya deixi de ser dependent energèticament, ha dit.

EQUITAT SOCIAL I INTERNACIONALITZACIÓ

L'equitat social i territorial és el tercer eix del pla de mandat amb l'objectiu que la diversitat dels municipis sigui un principi en aplicar les polítiques, a més de la igualtat de gènere i de convivència.

El quart eix és la internacionalització, entesa com "una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels ciutadans", i l'ACM proposa un pla d'acció internacional per promoure la visibilitat i la presència internacional dels municipis catalans.

"100% ADN ACM"

Budó ha defensat que és un pla "100% ADN ACM" perquè s'ha elaborat arran d'un procés participatiu de l'entitat, i ha explicat que en el primer any de mandat volen visitar totes les ciutats i pobles.

Durant l'assemblea també s'ha aprovat el pressupost "expansiu" per al 2024 i una proposta de resolució amb motiu del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans que proposa renovar el compromís a nivell municipal i impulsar polítiques públiques locals en aquest àmbit.

MORET DEMANA "POSICIONS CONJUNTES"

Durant la seva intervenció en la clausura, Moret ha reivindicat el paper del municipalisme, que ha qualificat com transcendental, i ha reclamat "posicions conjuntes i col·lectives més enllà de matisos ideològics".

"Tenim compromisos compartits i això vol dir treballar junts i construir posicions compartides a l'hora d'interactuar i fer possibles les nostres reivindicacions", ha subratllat, alhora que ha insistit en el finançament local amb mirada estructural.