L'ACM impulsa l'Estatut de l'Electe Local i demana tractar els municipis com a "majors d'edat"

Dalmau reivindica una "recepta catalana" de política que uneixi les administracions
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat una proposta de resolució amb un decàleg per impulsar l'Estatut de l'Electe Local, el qual està previst que es presenti a finals d'any, amb l'objectiu de reivindicar el paper del poder local i que els municipis siguin reconeguts com a administracions "majors d'edat", ha explicat la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó.
Així s'ha aprovat en la 30a Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) celebrada aquest dimarts a la Pedrera de Barcelona, en què també ha participat el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i a la qual han assistit més de 200 alcaldes catalans.
Budó ha defensat que és l'"hora de reivindicar el poder local" i ha valorat la tasca dels electes locals que, ha apuntat, de vegades és poc reconeguda però és imprescindible.
MERITXELL BUDÓ
Budó ha defensat que les administracions locals han demostrat ser eficients, eficaces i responsables, per la qual cosa ha demanat que deixin de ser executores de decisions preses en altres cambres i participin activament en la presa de decisions com a "coprotagonistes".
També ha posat el focus en la necessitat de garantir un finançament estable i estructural perquè les administracions locals estan "ofegades", i s'ha referit al problema de l'habitatge, un repte que, ha defensat, els municipis no poden afrontar en solitari.
Ha assegurat que no hi ha projecte de país sense pobles i ciutats cohesionades i ha sostingut que "Catalunya serà tan forta com ho siguin els seus municipis".
DECÀLEG
Entre els principals eixos del decàleg aprovat destaca la reivindicació del municipalisme com a base de la qualitat democràtica, el reconeixement del compromís i la vocació de servei dels electes locals i la necessitat de garantir unes condicions dignes, amb seguretat jurídica i recursos adequats per exercir el càrrec.
A més a més, també planteja facilitar l'accés a la representació local reduint les barreres actuals, reforçar la capacitació i formació dels electes, reforçar la cultura d'integritat i confiança institucional, la incorporació del municipalisme en la cultura cívica i educativa del país i, finalment, fixa el compromís de l'ACM d'impulsar un procés obert per a l'elaboració de l'Estatut de l'Electe Local.
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Durant l'Assemblea també s'ha signat un acord entre l'ACM i l'Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), de col·laboració en matèria de neutralitat climàtica i economia circular.
Budó ha destacat que l'acord servirà per treballar conjuntament "grans desafiaments" i el president de l'ANMP, Pedro Pimpão, ha remarcat la importància que alcaldes catalans i portuguesos estiguin cada vegada més units.
DALMAU
Dalmau ha reivindicat la "recepta catalana" de fer una política que centri els esforços en les qüestions que uneixen les administracions i que defineixen el dia a dia dels ciutadans.
El conseller ha definit com reptes de Catalunya els vinculats al món local i ha valorat que el fet "que el país funcioni és el principal mur de contenció contra els populismes i contra els extrems" que, afirma, es nodreixen de la desafecció quan no es generen consensos.
Respecte a les administracions locals ha posat el focus en el finançament, i s'ha referit al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i al model de finançament: "Si hem de fer un gran salt com a país necessitem recursos que acompanyin aquesta transformació", ha defensat.
Per accelerar aquesta transformació ha exposat la necessitat de "simplificar l'entramat burocràtic" i ha destacat que el Govern treballa en un projecte de llei de simplificació dels tràmits urbanístics.