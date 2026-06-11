L'ACM demana tenir en compte els municipis rurals en l'estratègia europea 'Right to stay'

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha presentat la seva contribució a la 'Call for Evidence' de la Comissió Europea sobre la futura estratègia del dret de permanència ('right to stay') per "situar la realitat i les necessitats dels municipis rurals i amb el risc de despoblació al centre de les polítiques europees".
La proposta de l'ACM defensa la "necessitat d'avançar cap a un enfocament estructural i territorialitzat que garanteixi que les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida als seus municipis en condicions dignes", informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
L'ACM ha subratllat que les polítiques públiques europees han de reconèixer les especificitats dels territoris rurals i evitar l'aplicació de criteris pensats per a entorns urbans.
Entre les seves aportacions, ha destacat la importància de "disposar de marcs de planificació i instruments legislatius específics per als municipis afectats per la despoblació", i posar en valor el paper del 'rural proofing' com a eina clau per garantir que les polítiques europees tinguin en compte els impactes diferenciats sobre territoris rurals.
"EXPERIÈNCIA CATALANA COM A REFERENT"
L'entitat ha explicat que la seva contribució "incorpora l'experiència catalana com a referent, amb instruments com l'Agenda Rural de Catalunya i l'Estatut de Municipis Rurals, que permeten avançar cap a una governança més adaptada a la realitat territorial i reforçar la cohesió i la igualtat d'oportunitats".
En paral·lel, el document de l'ACM "identifica els factors essencials per fer efectiu el dret a la permanència", com l'accés als serveis públics de proximitat, l'habitatge assequible, la mobilitat, les oportunitats laborals i la digitalització.
També posa èmfasi en els Projectes Arrelament impulsats des del món local català i coordinats per la Fundació Transparència i Bon Govern Local, vinculada a l'ACM.