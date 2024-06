L'accés a l'habitatge assequible centra l'inici del debat d'orientació política d'Andorra

Espot també ha parlat de l'acord d'associació amb la UE



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 juny (EUROPA PRESS) -

L'accés a l'habitatge assequible ha estat un dels principals temes que ha centrat el discurs del cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, en el primer dia del debat d'orientació política.

Segons ha informat l'executiu aquest dimecres en un comunicat, Espot ha recordat les mesures fetes pel Govern des de 2019 en matèria d'habitatge, assegurant que en determinades situacions els responsables polítics han de ser "valents" i desviar-se una mica de les línies programàtiques o conviccions ideològiques que es tenen.

Així, ha defensat el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, que ha generat controvèrsia fins i tot entre els partits que donen suport a l'Executiu, per donar resposta a l'interès general, i ha dit que té la convicció que van "per bon camí" encara que comporti desgast.

El citat projecte de llei s'està ultimant perquè entri a tràmit parlamentari "en les properes setmanes" i ha de permetre disposar de 1.500 pisos addicionals a preu assequible en un termini de 3 anys, incloent els 450 habitatges del parc públic que s'estan construint.

En matèria turística, ha explicat que es reforçaran els controls d'aplicació de la taxa turística, que en un any serà més alta, i es negociarà amb el sector per implementar una vinyeta per circular en vehicle privat o amb autobús per als visitants que no pernocten al país.

Hi ha una necessitat "imperiosa i inajornable" de transitar cap a un model de turisme basat en la sostenibilitat, ha dit Espot.

El cap de Govern ha avançat que s'està treballant amb el sector bancari per engegar mecanismes que donin "més facilitats" per comprar habitatge, especialment per a la famílies i els joves.

També ha anunciat un canvi en el reglament que regula les condicions d'accés als pisos del parc públic d'habitatge perquè puguin accedir els joves que viuen a casa dels seus pares i no poden acreditar que destinen més d'un 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer.

ACORD D'ASSOCIACIÓ AMB UE

A més, ha defensat l'acord d'associació amb la UE com el "vehicle" que permetrà potenciar la internacionalització de les empreses del país i que generarà més i millors, literalment, llocs de treball.

Entre altres qüestions, també ha fet referència a l'aposta "embrionària però convençuda" per crear un espai d'innovació aprofitant les sinergies entre l'entorn acadèmic i el professional.

En matèria d'infraestructures, ha destacat la construcció de l'heliport nacional i la necessitat d'explorar la viabilitat d'obrir noves rutes comercials a l'aeroport d'Andorra-La Seu d?Urgell.