L'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona suma unes 50 tendes instal·lades

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 50 tendes de campanya continuen instal·lades aquest dimecres a la plaça Catalunya de Barcelona, on acampen prop d'un centenar de persones amb motiu de la protesta indefinida per reivindicar l'accés a un habitatge digne i denunciar la crisi habitacional.
A l'espai central de la plaça s'hi observen desplegades diverses pancartes amb consignes a favor de l'habitatge públic i en contra de l'especulació immobiliària, a més de diverses banderes de Palestina exhibides en algunes de les tendes.
Aquesta acció s'afegeix a les mobilitzacions registrades els últims dies a Barcelona, com la protesta convocada pel Sindicat de Llogateres amb motiu de la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, que va reunir unes 2.000 persones segons dades de la Guàrdia Urbana.
Així mateix, coincideix amb l'aprovació per part del Govern central de dos reials decrets llei de mesures en matèria d'habitatge que hauran de ser sotmesos a votació al Congrés dels Diputats per ser convalidats.
Les iniciatives governamentals inclouen la suspensió dels desnonaments fins al 2030, el fre al lloguer de temporada i la renovació automàtica dels contractes d'arrendament, unes mesures que els col·lectius socials consideren insuficients.