Kardos, Sanjosé, Avrova i Keown recullen a Andorra els premis Ramon Llull

ORDINO (ANDORRA), 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El programador artístic hongarès József Kardos; el poeta, traductor i filòleg catalano-alemany Àxel Sanjosé; la traductora russa Nina Avrova, i el professor britànic Dominic Keown han estat els premiats en la 11 edició dels Premis Internacionals Ramon Llull, que s'han lliurat aquest dilluns a l'Auditori Nacional d'Andorra, a la parròquia d'Ordino.

Aquests premis, que atorga la Fundació Ramon Llull, tenen com a objectiu reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic català que han treballat per la promoció internacional d'aquesta llengua, informa en un comunicat aquest dilluns el Govern d'Andorra.

Kardos ha rebut el premi a la Promoció Internacional de la Creació Catalana per "l'interès especial" a programar cada any companyies catalanes en el Sziget Festival, un festival multicultural que se celebra cada any a la illa Óbuda, al nord de Budapest (Hongria).

Sanjosé ha estat guardonat amb el premi de Traducció Literària en reconeixement de la seva traducció a l'alemany de l'antologia de poemes de Joan Margall, publicada sota el títol 'Der Pinien Grün, donis Meeres Blau' ('La verdor dels pins, la blavor del mar') per la Fundació Lyrik Kabinett.

D'altra banda, Avrova ha rebut el premi de Traducció Literària en la modalitat de trajectòria per la seva "indiscutible tasca de difusió" de la literatura catalana a Rússia com a traductora del català al rus.

Avrova treballa a Catalunya des de fa més de 40 anys i ha traduït 'La pell freda' i 'Pandora al Congo', d'Albert Sánchez Piñol, 'Vuitanta-sis contes', de Quim Monzó, a més de nombrosos contes de Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo, Sergi Pàmies i Bel Olid.

Finalment i com ja es va anunciar fa unes setmanes, Keown ha estat reconegut amb el premi de Catalanística i a la Diversitat Cultural per la seva contribució a la catalanística des d'àmbits diferents: la docència de llengua catalana, la investigació acadèmica en el camp de la cultura, la literatura i el cinema i la traducció i la promoció de la llengua a les universitats on ha treballat a través de l'Anglo-Catalana Society, entre uns altres.

VALORACIONS

Durant l'acte d'entrega dels premis, la ministra de Cultura andorrana, Mònica Bonell, ha destacat la "transcendència" dels premis.

Bonell ha assegurat que vol que els premis serveixin perquè el conjunt de la societat andorrana sigui conscient de la "força de la seva cultura", se senti orgullosa, la sàpiguen valorar i entenguin el compromís institucional amb la vitalitat i la projecció a l'exterior de la llengua i la cultura que és alhora pròpia i compartida amb uns altres, ha dit literalment.

Per la seva banda, la consellera de Cultura de la Generaliat, Natàlia Garriga, ha destacat que la trajectòria dels premis Fundació Ramon Llull i el treball dels premiat ratifiquen que estan "en un moment dolç de vocació internacional".

Igualment ha destacat la projecció de la cultura catalana i ha remarcat "la vocació comuna de cooperació i internacionalització" de la Fundació Ramon Llull.

L'acte d'entrega dels premis ha explicat, també, amb actuacions musicals de grups d'Andorra, França, Catalunya i les Illes Balears.

PREMIATS

Kardos ha explicat que va descobrir "la diversitat de la creació catalana" a la FiraTàrrega i considera que els artistes catalans són molt conscients del que volen transmetre, amb molt compromís social.

Sanjosé ha assegurat que traduir a Joan Maragall ha estat "un somni i un repte" i considera que el guardó és també un premi per a ell.

Avrova ha destacat que gràcies a la llengua catalana ha pogut ser traductora i intèrpret, fet que li ha permès conèixer "autors i persones fascinants".

Finalment, Keown ha explicat que amb el seu treball ha volgut donar una visió "molt global" de la cultura de tots els països catalans.