JuntsXBarcelona supedita el seu suport a la modificació del 30% a un paquet de mesures

Assegura que es reunirà amb Collboni dimecres al matí a petició de l'alcalde

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder de JuntsXBarcelona, Jordi Martí, ha anunciat aquest dimecres un paquet de sis mesures a les quals supeditaran el suport del seu grup a una eventual proposta del govern municipal per modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions.

"Tan sols abordant el 30% no n'hi ha prou per solucionar, ni tan sols parcialment, la gravíssima situació en la qual ens trobem", ha sostingut en una roda de premsa aquest dimecres, en la qual ha instat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, a acceptar el seu suport.

En aquest sentit, ha advertit: "Amb 10 regidors no podran ni anar a la cantonada per resoldre el mateix problema que ells mateixos han contribuït a generar", i ha assegurat que no proposen noves mesures per salvar el govern municipal, sinó per donar esperances a la gent.

D'altra banda, ha avançat que dimecres al matí ha estat citat a una reunió per Collboni en la qual, assegura, li traslladaran les seves propostes.

MESURES

Respecte a les mesures, que engloben en un paquet de sis, ha situat la "mobilització de sòl públic", reclamant a la Sareb que posi a disposició de l'Ajuntament de Barcelona els 823 actius que hi ha a la ciutat.

"Cal actuar a tots els nivells", ha reivindicat Martí, que ha reclamat a Collboni que aixequi la veu contra els seus, "barallant-se amb ells si cal" per anteposar els interessos dels barcelonins tant en les mesures aprovades per la Generalitat com pel Govern central.

També ha demanat posar a disposició de la ciutadania préstecs del 20% en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF) en la compra del primer habitatge ja que, afirma, ha esdevingut una "barrera infranquejable" per a molts, a més d'ajuts de fins a 3.500 euros per al lloguer de famílies amb menors a càrrec, especialment per a famílies monoparentals.

D'altra banda, han insistit en la voluntat de reduir la fiscalitat al voltant de l'habitatge, en què ha proposat una baixada del 4% de l'IBI i "afavorir la transició del lloguer de temporada al de llarga durada" amb bonificacions i incentius fiscals.

Finalment, ha exigit que "no hi torni a haver més casos com el de la Casa Orsola" i que les compres tant directes com mitjançant tempteig i retracte es duguin a terme amb criteris de vulnerabilitat, i que es flexibilitzi el 30% que, assegura, ha estat un fracàs.

FULL DE RUTA

Martí ha defensat que la proposta pretén "incidir en el full de ruta del govern en minoria" davant una situació que veu preocupant, en les seves paraules, derivada de les polítiques públiques instaurades pels governs d'Ada Colau i el mateix Collboni.

"No estem en aquesta situació per casualitat o per qüestions externes, sinó perquè hi ha hagut una mala política d'habitatge" que ha reduït i encarit l'oferta i provocat inseguretat jurídica i incertesa en els propietaris, ha afirmat.

Ha apuntat que tots aquests factors conformen un "còctel molt perillós" per a Barcelona, per la qual cosa ha expressat el compromís públic de Junts per solucionar els problemes de l'habitatge amb mesures que poden funcionar tant a curt com mitjà termini.

Respecte a les propostes de Junts per modificar el 30%, ha assenyalat que tenen les seves "pròpies receptes" amb el seu propi full de ruta que, arribat el moment, anunciaran i debatran.