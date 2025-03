JuntsxBarcelona insta l'Ajuntament a presentar una auditoria de mobilitat a les Corts

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

El grup municipal JuntsxBarcelona al districte de les Corts ha instat l'Ajuntament de Barcelona a presentar una auditoria de mobilitat al districte com a pas previ per redactar un nou pla de mobilitat, segons han informat en un comunicat aquest dimecres.

El grup va participar en el ple del districte d'aquest mes de març, celebrat dimarts, en el qual van instar el consistori a presentar una auditoria sobre la mobilitat al districte que inclogui el transport públic --incloent el transport interurbà--, el transport privat, carrils bici, zones d'aparcament i càrrega i descàrrega.

La consellera de JuntsxBarcelona, Paula Moyano, va explicar que hi ha zones com l'entorn de l'Spotify Camp Nou amb problemàtiques de mobilitat, i també problemes amb les parades d'autobús de TMB, interurbans i comarcals, i que aquesta auditoria "ens ajudaria a ordenar les diferents formes de transport i millorar la mobilitat del districte".

Per fer aquest treball es crearà una comissió integrada per veïns, entitats, associacions, grups municipals i representants de les institucions que tenen competència en matèria de mobilitat, per detectar quines són les principals problemàtiques i afectacions dels veïns.

Han afegit que aquesta auditoria haurà de resultar, abans de finals del 2025, en el nou pla de mobilitat del districte de les Corts.