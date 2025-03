JuntsXBarcelona insta Collboni a "rebaixar la pressió fiscal" a famílies, autònoms i pimes

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

JuntsXBarcelona instarà el govern de l'alcalde Jaume Collboni a "rebaixar la pressió fiscal" a famílies, autònoms i pimes per fer front a la inflació, mesura que presentaran en la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.

Segons el regidor de Junts Arnau Vives, en els últims mesos el consistori ha optat per no rebaixar l'esforç fiscal dels petits contribuents "convertint Barcelona en la segona ciutat de l'Estat" amb més càrrega impositiva, apunta el partit en un comunicat.

Ha sostingut que l'Ajuntament té prou capacitat financera per "absorbir una reducció de la càrrega impositiva" de les famílies i petites empreses, per la qual cosa ha instat a utilitzar aquest marge per apostar per una fiscalitat més competitiva.