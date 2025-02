JuntsXBarcelona demana a Collboni mesures per garantir la paritat en l'àmbit de la ciència

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

JuntsXBarcelona demanarà al govern municipal liderat per Jaume Collboni que impulsi mesures estratègiques de paritat per lluitar en contra de la bretxa de gènere en el món de la ciència i la recerca, a través d'un prec que la regidora Carme Lleó farà en la Comissió de Drets Socials de la setmana vinent.

Segons un comunicat del grup, Lleó reclamarà a Collboni que emprengui mesures per garantir la participació d'investigadores en espais informals i de presa de decisions, a més que vetlli pel repartiment paritari de tasques i les funcions de cadascuna de les activitats pròpies de la recerca, lluny dels estereotips de gènere.

"La presència i visibilitat de les científiques és un factor clau a l'hora d'estimular les futures generacions de dones a decantar-se per l'àmbit científic", afirma Lleó, que alerta que les dones en aquest camp tendeixen a ser-hi menys presents per motius com la conciliació amb tasques de cures o la incomoditat de l'espai.