Junts votarà a favor del contracte d'enllumenat a Barcelona si inclou mesures urgents a zones "crítiques"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts per Barcelona ha avisat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que només votarà a favor del nou contracte d'enllumenat públic si incorpora l'impuls d'un "paquet de mesures immediates en ubicacions crítiques" i en altres d'estructurals i novetats tècniques que permetin revertir la foscor dels carrers.
D'aquesta manera ha condicionat el seu vot en la comissió d'Ecologia i Urbanisme d'aquest dimarts, a l'inici de la licitació dels contractes pel manteniment i conservació de l'enllumenat públic, amb la voluntat d'impulsar un pla que incorpori innovació tecnològica per "millorar en seguretat i eficiència", informa el partit aquest dilluns en un comunicat.
La regidora de Junts Francina Vila ha remarcat que l'enllumenat "no és decoració, és infraestructura crítica", ja que determina la seguretat personal, l'ús de l'espai públic i la mobilitat a peu i amb autobús.